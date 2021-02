Kuvvetli rüzgar 25 metrelik aydınlatma direğini devirdi; 5 araçta hasar meydana geldi (2)

ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEMEYEDİLER

İzmir’de kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen aydınlatma direği, 5 araçta hasara yol açtı. Vatandaşlar, otomobillerin üzerindeki ağacı cep telefonuyla görüntüledi.

Hasan Çalışkan, “Bu çok vahim bir olay. Şaşkınlık içerisindeyim. Araçlar hasar görmüş ama Allah’tan herhangi bir can kaybı olmamış. Şaşkınlıktan ne diyeceğimi de bilmiyorum. Ancak gördüğüm kadarıyla direğin dibi çürümüş. Rüzgarın da etkisiyle yıkılmış. Can kaybının olmaması teselli oldu. Son günlerde İzmir’in üzerinde kara bulutlar var. İnşallah bundan sonra bu tarz şeyler yaşamayız” dedi.

Yaşananları cep telefonuyla kaydeden vatandaşlardan Can Soydan ise, “Buradan geçerken tesadüfen manzarayı gördüm ve şoke oldum. Allah’tan hem arabalarda hem de o sırada caddede yürüyen kimse yokmuş. İzmir’in üzerinde bir şanssızlık var. Umarım bu son olur” ifadelerini kullandı.

Tolga TAHÇI /İZMİR DHA)

