Kütüphaneler yeniden kapılarını açıyor

Yenimahalle Belediyesi’nin ders çalışma ortamı bulamayan çocuklar ve sınavlara hazırlanan gençler ile okuma sevdalısı Yenimahalleliler için hizmete açtığı ancak pandemi sebebiyle bir süredir kapalı olan kütüphaneleri, kurallara uygun şekilde düzenlenerek yeniden bir bir açılıyor.

İlçe genelinde 9 farklı noktada bulunan belediye kütüphanelerinden, ilk etapta; Batıkent Yaşar Kemal Kütüphanesi, Yenimahalle Kapalı Pazar yeri içerisinde bulunan Yenimahalle Kütüphanesi ile Kaletepe Kültür Merkezi içerisindeki kütüphane pandemi kuralları çerçevesinde dezenfekte edilip masa sayıları yarıya düşürülerek hizmet vermeye başladı. Girişte maske ve dezenfektan verilecek olan kütüphaneler, müdavimlerine haftanın 7 günü saat 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak.

Eğitim yatırımlarımız, gurur tablomuz oldu

Yenimahalle’de eğitime katkı sunmak ve gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmesi amacıyla elimizi her zaman taşın altına koymaya devam edeceğiz diyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’de gençlerin ve çocukların geleceğin söz sahibi insanları arasında yer bulmaları için etüt merkezleri, meslek edindirme kursları ve kütüphaneler açtık. Her bir eğitim yatırımımızdan da çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Emeklerimiz meyve veriyor. Eğitimlerimizden, imkanlarımızdan faydalanan gençlerimizin iyi liselere, iyi üniversitelere yerleştiğine şahit oluyoruz. Bu gurur bize yeter. Malum ülke genelinde aylardır bir virüs mücadelesi veriyoruz. Tesislerimizi kapatmak zorunda kaldık. Artık yavaş yavaş şartlarını uygun hale getirdiğimiz eğitim alanlarımızı yeniden açmaya başladık. Geleceğimizi okuyan bir nesle emanet etmeliyiz. Bu bilinçle vatandaşa hizmet etmeye devam ederek çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman yanında olacağız” şeklinde konuştu.