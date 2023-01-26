Kütüphane ziyaretinde ‘BATMAN’ REKORU

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2022 yılında en çok ziyaret edilen kütüphane, 1 milyon 569 bin 435 ile ziyaretçi ile dünyada ‘tanınmayı hak eden’ 32 kütüphane arasına giren ‘Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi’ oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca son 5 yılda yaptırılan 133 kütüphane ile ülke genelindeki kütüphane sayısı 1258’e ulaştı. 2022 yılında en çok ziyaret edilen kütüphane, 1 milyon 569 bin 435 ile ziyaretçi ile Batman’da 2020’de kitap görünümünde inşa edilen, dünyada ‘tanınmayı hak eden’ 32 kütüphane arasına giren ‘Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi’ oldu. Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017’de PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın isminin verildiği 4 katlı kütüphanenin ziyaretçi sayısı, İstanbul’da tüm kütüphanelerin 2 milyon 82 bin ziyaretçi sayısına yaklaştı.

Batman’dan sonra en çok ziyaret edilen kütüphaneler 911 bin 486 ziyaretçi ile Sivas’taki ‘Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi’, 885 bin 259 ziyaretçi sayısı ile ‘Konya İl Halk Kütüphanesi’, 665 bin 895 ziyaretçi ile ‘Kayseri 75’inci Yıl İl Halk Kütüphanesi’, 629 bin 735 ziyaretçi ile ‘Isparta Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi’, 593 bin 914 ziyaretçi ile ‘Eskişehir İl Halk Kütüphanesi’, 577 bin 850 ziyaretçi ile ‘Talas İlçe Halk Kütüphanesi’, 432 bin 885 ziyaretçi ile ‘Kırşehir Aşıkpaşa İl Halk Kütüphanesi’, 390 bin 958 ziyaretçi ile ‘Erzurum İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi’, 55 bin 494 ziyaretçi ile ‘İstanbul Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi’ oldu.

2022’de en çok ödünç kitap alınan ve kütüphanelerinde en çok üye sayısı bulunan il ise Ankara oldu.

‘KÜTÜPHANELERDE DEĞİŞİM YAŞANIYOR’

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Aldemir, kütüphanelere sadece bilgi alıp ders çalışmak amacıyla değil, aynı zamanda sosyalleşmek için de gidildiğini belirterek, “Kütüphaneler sosyal hayatın içerisine girdi. Kütüphanelerde; sanatsal, eğitsel ve vaktinizi keyifli bir şekilde geçirebileceğiniz alanlar var. Türkiye’deki kütüphanelerde bu değişim ve dönüşüm yaşanıyor. ‘Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi’nin en çok ziyaret edilen kütüphane olmasının temel nedeni de kütüphanenin mimarisi” dedi.

Aldemir, 8 bin 300 metrekare kullanım alanına sahip, içerisinde okuma ve araştırma salonları, sanat galerisi, sergi salonu, fuaye alanları, yetişkin ve çocuklar için sinema, görme ve işitme engelliler ile çocuklar için özel alanların yer aldığı ‘Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi’nin günlük ortalama 4 bin 300 ziyaretçi ağırladığını aktardı.

‘ÜCRETSİZ KAMUSAL ALAN YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca son 5 yılda yaptırılan 133 kütüphane ile ülke genelinde bakanlığa bağlı kütüphane sayısının 1258’e ulaştığını belirten Aldemir, “Kütüphanelerdeki değişim ve dönüşümün temelinde mimari projeler yer alıyor. Şehirlerde kültür merkezi yoksa, kütüphaneye kültür merkezi fonksiyonu vermeye, her yaş grubuna uygun özel alanlar üreterek onlara hitap etmeye çalışıyoruz. Her kütüphanemizde mutlaka bebek, çocuk ve engelliler için özel alanlar tasarlıyoruz. Kütüphaneye gelen ziyaretçilerin sosyalleşebilmesi adına kütüphanelerimizde kafelere yer veriyoruz. AVM’lere muadil kütüphanelerin startını vermiş durumdayız. AVM’ye ya da başka bir ticari alana gitmek yerine alternatif ücretsiz bir kamusal alan yaratmaya çalışıyoruz. Bunun adına da biz kütüphane diyoruz” diye konuştu.

81 İLDE 81 GEZİCİ KÜTÜPHANE

Türkiye genelinde yeni ve modern kütüphaneler inşa ederken bir yandan da otobüsleri gezici kütüphaneye dönüştürerek kırsal bölgelerde yaşayan ve kütüphanelere gidemeyen vatandaşlara hizmet götürmeye çalıştıklarını ifade eden Aldemir, “Bizim için öncelik, kütüphanesi olmayan köyler. Tüm il ve ilçelerdeki köylere ulaşmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan çocuklara, cezaevleri ve huzurevlerine de gezici kütüphane ile hizmet götürmeye çalışıyoruz. Şu an da 65 gezici kütüphanemiz var. 2 ay sonra 10 gezici kütüphane daha envanterimize kaydolacak. Yıl sonu itibarıyla 81 ilde 81 gezici kütüphane hedefimize ulaşmış olacağız” dedi.

Bakanlık olarak son yıllarda tematik kütüphanelere de önem verdiklerini dile getiren Aldemir, Türkiye’nin farklı bölgelerinde farklı temalarda kütüphanelerin açıldığını, aynı zamanda gar ve havalimanlarında da bakanlık tarafından açılan kütüphanelerin yer alığını belirterek, tüm vatandaşları kütüphanelere beklediklerini kaydetti.