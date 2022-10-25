Kütüphane kurduğu okulda öğretmen oldu

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Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN’da ‘Dünyayı İyilik Kurtaracak’ sloganı ile başlattığı hareketle binlerce çocuğa ulaşıp, yardım eli uzatan öğretmen Neslihan Erdoğan, 1 yıl önce kütüphane kurduğu okulda göreve başladı. Kanserden hayatını kaybeden gönüllü arkadaşları Zühriye Seyhan adına kütüphaneyi kurduklarını belirten Erdoğan “Kütüphanenin raflarına kadar yaptık. Marangoza falan gitmedik. Bulup buluşturduk, boyadık, onardık. Bütün sevgimiz ile Zühriye varmış gibi” dedi.

Gönüllü kişileri kendisine örnek alan lise öğrencisi Neslihan Erdoğan, 2011’deki deprem felaketi sonrası yardım projelerine katılıp, muhtaç ailelere ulaşmaya başladı. Van YYÜ İktisadi İdare Bilimler Fakültesi Muhasebe Finansman Öğretmenliği Bölümü’nde okuyan Erdoğan, bu çalışmaları gönüllü bir harekete dönüştürmek istedi. 2018’de üniversiteden mezun olan Erdoğan, ‘Dünyayı İyilik Kurtaracak’ sloganı ile bir iyilik hareketi kurdu. Hareket kapsamında Van’daki birçok ilçe ve köy okullarına giden Erdoğan, gönüllülerin yardım ile birlikte 30 okulu boyadı, 5 bin çocuğa bot dağıttı, 23 doğum günü etkinliği yaptı, 7 kütüphane kurdu, 3 kız çocuğuna eğitim sponsoru oldu, binlerce öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu. Erdoğan, son olarak 1 yıl önce kütüphane kurduğu Gevaş ilçesi Barışık Mahallesi’ndeki Bülent Bayram İlkokulu’nda göreve başladı.

‘ZÜHRİYE VARMIŞ GİBİ ÇALIŞTIK’

Göreve başladığı okulda hem Zühriye Seyhan hem de yaşamını yitiren öğretmen Metin Muş adına kütüphane kurulduğunu belirten Neslihan Erdoğan, “Burası, beni çok duygulandırıyor. Zühriye adlı arkadaşımız vefat etti. O da bu projelerde yer alıyordu. Öğrenciydi, çok yardımsever bir insandı ve genç yaşta kanserden vefat etti. Çok yakın arkadaşları, ‘Onun adına bir kütüphane açmak istiyoruz’ talebinde bulundu. Biz de Gevaş İlçe Milli Eğitim ile iletişime geçtik, bizi bu okula yönlendirdiler. Bu okulu gelip, boyadık, onardık. Kütüphane kurduk, 3 bin kitap getirdik. Kütüphanenin raflarına kadar yaptık. Marangoza falan gitmedik. Bulup buluşturduk, boyadık, onardık. Bütün sevgimiz ile Zühriye varmış gibi” dedi.

‘BU OKUL ÇIKINCA ÇOK DUYGULANDIK’

Kütüphane kurduğu okula, bu yıl görevlendirildiğini söyleyen Erdoğan, “Köy öğretmeni olmayı hep çok isterdim. Bu yıl Gevaş’ta öğretmenlik için başvuru yaptım. ‘Hangi okula çıkar’ diye bekliyordum. Bu köy olduğunu duyunca çok duygulandım. Ekip arkadaşlarımız ve Zühriye’nin arkadaşları da böyle. Çünkü kendi kurduğumuz kütüphanenin başında duracağız. Buradaki çocukları Zühriye’nin emanetleri gibi de görüyorum. Öyle göreve başladım” diye konuştu

10 BİN KİŞİ GÖNÜLLÜ OLDU

Kurduğu iyilik hareketine ilişkin de bilgi veren Neslihan Erdoğan, “En güzel şeyin iyilik olduğuna inanıyorum. Ve dünyayı güzelleştiren tek şey de iyiliktir. Tebessüm oluşturuyor. Sonra gün geçtikçe kötüye giden dünyayı ne kurtarabilir? Kendimize derdini dert ettik, bunun sadece iyilik olduğunu düşündük. Ve sloganı böyle belirledik. ‘Dünyayı iyilik kurtaracak’ dedik. Ve bu sloganı herkese, her yerde söylettirmek istedik” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin şu an birçok ilinde ve 4 ayrı ülkede gönüllü gruplarının olduğunu belirten Neslihan Erdoğan, “Destekleri çocuklara ulaştırıyoruz. Bizler sadece aslında köprü görevi görüyoruz. Herkes herkese ulaşsın. Daha doğrusu bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ekip sayısını söyleyecek olursak, bu zamana kadar yaklaşık 10 bin kişi girip çıkmıştır. Çünkü üniversitedeki gönüllü gençler ile iş birliğiyle çalışırız. Hayvan besleme ekibimiz farklıdır. Okul proje ekibimiz farklıdır. Doğal çevre temizliği ekibimiz farklı” diye konuştu. (DHA)

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