Kütüphane Dostu Mamak’ta “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” Kutlandı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” etkinlikleri, Musiki Muallim Mektebi’nde başladı.

Her yıl Kasım ayının ikinci pazartesi günü başlayan “Dünya Çocuk Kitapları Haftası”, ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bir hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerin açılışı Musiki Muallim Mektebi’nde yapıldı.



“Dünya Çocuk Kitapları Haftası” programı, Mamak Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş’ın yanısıra yazar, akademisyen, öğretmen ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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“Kütüphane Dostu Belediye” ödüllü Mamak’ta tarihi Musiki Muallim Mektebi’nde düzenlenen açılış programında Meddah Kenan Olpak, seyircilere keyifli saatler yaşattı. Düzenlenen çeşitli panellerle konuşmacılar fikirlerini paylaştı. Kağıt, uçak ve kukla yapımı, satranç atölyesi gibi farklı etkinliklere katılan minikler öğrenerek eğlendi.

Başkan Murat Köse: “Mamak, Kültür Sanat Etkinliklerinin Aranan Yüzü Oldu”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocuklara kitabı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak ve genç okurların kütüphanelerle tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” programı Musiki Muallim Mektebi’mizden başladı. Artık Mamak, kültür sanat etkinliklerinin aranan yüzü oldu. Vatandaşlarımızı bu tür kişisel gelişim, eğitim, kültür, sanat alanında düzenleyeceğimiz etkinliklerle desteklemeye devam edeceğiz” dedi.