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20 Mayıs 2019
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Kutluyorum ancak!

Erden Aktoğu Erden Aktoğu

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Galatasaray 2018 – 2019 futbol sezonunun bitimine bir hafta kala, zirve yarışı yaptığı Medipol Başakşehir’i Türk Telekom’da yani evinde oynadığı karşılaşmada mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Yani koskoca bir sezonun sonunda elde edilen 22. şampiyonluk. Ben de başta Fatih Terim ve öğrencileri olmak üzere, Sarı Kırmızılıların şampiyonluğunu kutluyorum.

Ancak, daha birkaç hafta öncesine kadar, Türkiye Futbol Federasyonu’na, Merkez Hakem Kurulu’na, bizzat hakemlerin kendilerine veryansın eden Galatasaray yönetimi, Başkan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve teknik patron Fatih Terim nedense ibre kendilerine döndükten sonra, isyan etmekten vaz geçti ve ligdeki akışı izlemeye başladı.

Oysa bu isimler, Rize’de oynanan Çaykur Rizespor Galatasaray maçındaki enteresan kararların öncesinde de sonrasında da hayli enteresan açıklamalarda bulunmuşlardı.

Abdurrahim Albayrak’ın, “Ben neler olduğunu, neler döndüğünü gayet iyi biliyorum. Susuyorsam saygımdandır” diyerek, futbol dünyasının dikkatini çekmeyi başaran açıklamalarının hemen sonrasında oynanan Çaykur Rizespor maçı oynanmış ve futbol ailesinin büyük çoğunluğunun tepkisini almıştı.

Karşılaşmanın sonucuna doğrudan etki eden ve çokça tartışılan kararlara imza atan Serkan Çınar, futbol gündeminin ana maddesi olmuştu.

Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe’den gelen, çok da haksız olmayan mesajlara yanıt, bizzat Başkan Mustafa Cengiz’in ağzından gelmişti.

Kendileri aleyhine oluşan en küçük hatada ayağa kalkan Galatasaray, neredeyse Serkan Çınar’ın hamisi olup, onu yılın hakemi ilan etme noktasına gelmişti.

Spor medyasının da yoğun biçimde irdelediği ve anlam veremediği kararlar sonrasında Galatasaray kanadının, yapılan eleştirilere yanıtı bizzat Başkan Mustafa Cengiz’den gelmişti.

Kısaca verilen tepkileri ve bu tepkilerin basına yansımasını, Galatasaray’a bilinçli bir saldırı ve algı yönetimi olarak nitelendiren başkan Cengiz özetle şunları söylemişti; “Son iki haftada Galatasaray ‘a karşı çok büyük bir algı yönetimi yapılıyor. Bu algı, şanlı şampiyonluk yarışını kötülemek temelli. Bizim yürüyüşümüz onurlu, şerefli bir yürüyüştür. Bu şampiyonluğu nasıl yok ederiz, ortadan kaldırırız diye uğraşıyorlar.

Galatasaray’ı ötekileştirmeye çalışmak kötü bir yoldur, bu yoldan dönün! Galatasaray hiçbir zaman hiçbir hileye tenezzül etmez. Ne mutlu bize”.

Amacımın, kuşkusuz bir başarıyı karalamak ya da gölgelemek olmadığının altını çiziyor Galatasaray’ın şampiyonluğunu bir kez daha kutluyor ve tüm camiaların işler iyi gittiğinde takındıkları tavrı, her şartta sergilemelerini diliyorum.

Kalın sağlıcakla…

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Erden Aktoğu
Erden Aktoğuhttps://sonsoz.com.tr
1984 yılında merhaba dediği spor basınında, Ortadoğu, Tercüman, Gözcü ve Günaydın gazetelerinde muhabirlikten spor müdürlüğüne geçti. 2013 yılından bu yana gazetemiz Sonsöz’e yazıyor.

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