Kütahya’da yola çıkan geyiğe araç çarptı

Tuna İŞLEYEN/ TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde bir aracın çarptığı geyik öldü. Kaza, ‘geyik çıkabilir’ tabelasına yakın noktada meydana geldi.

Tavşanlı- Kütahya Karayolu’nun 16’ncı kilometresinde, gece yarısı yola çıkan geyiğe plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı. Ölen geyik sabah saatlerinde yoldan geçen sürücüler tarafından bulundu. İhbar üzerine gelen Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince geyik yoldan kaldırdı. Kaza, ‘geyik çıkabilir’ tabelasına yakın bir noktada meydana geldi.

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