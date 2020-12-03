Kütahya’da tefeci operasyonu: 9 gözaltı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) – KÜTAHYA’da, yüksek faizle borç para vererek, tefecilik yaptığı tespit edilen 9 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin yüksek faizle borçlandırdıkları kişileri emeklilerden ya da kamu görevlilerinden seçtikleri tespit edildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 1 yıldır yürütülen soruşturma kapsamında, savcılık talimatıyla operasyon düzenlendi. S.U., M.A., Ş.A., H.Y., Ç.A., I.Ş., H.Ö., M.L. ve Y.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınarak, adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede şüphelilerin, ihtiyacı olan kişilere yüksek faizle para vererek, tefecilik yaptığı tespit edildi. 4’ü kadın 9 şüphelinin sabit işinin olmadığı ve geçimlerini yaptıkları tefecilik ile sağladıkları belirlenirken, mağdurların genellikle emekli ya da kamu görevli olduğu, verdikleri paranın faiz miktarını ödeyemeyenlerin icra yoluyla maaşlarına haciz işlemi başlattıkları ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

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