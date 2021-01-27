Kütahya’da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili oldu

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA’da sağanak yağmurla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kütahya’da hava sıcaklığı 6 dereceye düşerken sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmurun yanı sıra şiddetli rüzgar etkili oldu. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanak yağış nedeniyle, kentin birçok caddesinde su birikintileri meydana geldi. Meteoroloji verilerine göre sağanak yağış nedeniyle metrekareye 9 kilogram yağış düşerken, sağanak yağmurun gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.

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