Kütahya’da pazar yerlerine girişte ‘HES kodu’ şartı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA’da koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarları girişlerinde HES kodu sorulmaya başlandı. Pazara girmek isteyen vatandaşların kimisinin HES kodlarını bir kağıda yazdığı, kimisinin de kimliklerinin arkasına yapıştırdığı görüldü.

Kütahya’da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbir ve önlemlere bir yenisi daha eklendi. Bugün itibarıyla Kütahya’da tüm pazar yerlerinde ‘HES Kodu’ uygulaması başlatılırken, Zabıta Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen özel güvenlik görevlileri pazar yeri girişlerinde; ‘HES Kodu’ sorgulaması yaptı. Girişlerde yapılan sorgulamalarda vatandaşlar HES kodunu yazdıkları kağıtları görevlilere gösterdiler. Pazar girişlerinde HES Kodu olmayan vatandaşlara da görevliler yardımcı oldu. HES uygulaması telefonunda yüklü olmayan yaşlı vatandaşların HES kodu, görevliler tarafından alındı.

Sosyal mesafeye dikkat edilirken sorgulama sırasında kimi vatandaşların da HES kodunu özenle nüfus cüzdanlarının üzerine yapıştırdıkları görüldü. HES kodunu kimlik kartının üzerine yapıştıran Durali Yüksel, bulduğu yöntemle herkesi gülümsetti. Yüksel, “Bu daha kolay oluyor. Giriş ve çıkışlarda zaman kaybı olmuyor. Özellikle pandemi döneminde çok bize rahatlık sağlıyor. Güzel bir” dedi.

‘AİLEMİZ VE ÇOCUĞUMUZ VAR’

HES kodu sorgulanmasından çok memnun olduğunu söyleyen Halil Yüksel, “Bugün pazar yerine girince HES kodu uygulamasıyla karşılaştık. Açıkçası memnun olduk. Bizim sağlığımız için yapılan bir şey. Yetkililere teşekkür ederiz” diye konuştu. Esnaf İbrahim Göde, HES kodu uygulaması kendileri içinde çok önemli olduğunu belirterek, “Bizlerin de ailemiz, çocuğumuz var. Riskli insanların tespit edilerek pazara sokulmaması güzel bir uygulama” ifadelerini kullandı.

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