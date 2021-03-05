Kütahya’da orman yangını

Altındağ Belediyesi, tarihi Hamamönü bölgesini pırıl pırıl yaptı. Bölgede, Altındağ Belediyesi ekiplerince, detaylı temizlik çalışması gerçekleştirildi.Altındağ Belediyesi, yeniden normal hayata dönüş süreci için hazırlıklarını hızlandırdı. Onlarca işletmenin bulunduğu, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Hamamönü bölgesi temizlendi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren tarihi Hamamönü bölgesinde Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından kapsamlı bir temizlik ve hijyen çalışması yapıldı. Sokakları baştan aşağı yıkayan ekipler, işletmeleri de dezenfekte etti.