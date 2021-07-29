Kütahya’da orman yangını (1)

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınları araştırmak için özel ekipler kuruldu ve dün sabah itibariyle ekipler çalışmalarına başladı.Ekipler, terör ve istihbarat birimlerinin de desteği ile meydana gelen orman yangınlarının çıkış sebebini, terör ve sabotaj ihtimali olup olmadığını tüm yönleriyle araştıracak. Araştırmadan çıkan sonuçlar adli birimlerle paylaşacaklar.