Kütahya’da minibüs ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gediz- Simav karayolunun 23’üncü kilometresinde, Hacıhasanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İsmail Aytekin (49) yönetimindeki 45 V 2227 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Mehmet Karaca’nın (64) kullandığı 43 KM 866 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Karaca ile aynı araçtaki Emine Gümüş’ün (38) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü İsmail Aytekin ise Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRALI