Kütahya’da lastikçiler ‘randevulu sisteme’ geçti

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da lastik tamircileri 1 Aralık’ta başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi koronavirüs süreci nedeniyle randevulu sisteme geçti. Yoğunluğu ve salgının artmasını engellemek için lastiklerin 1 Aralık’tan önce değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Hüseyin Çakır, “Bu yoğunlukta salgının yayılmaması için vatandaşlarımızın biraz daha tedbirli ve duyarlı olması gerekiyor. Bunun için randevularımızı erken almalıyız” dedi.

Türkiye genelinde kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlayacak. Her yıl son günlerde yaşanan yoğunluğun koronavirüs salgını nedeniyle yaşanmaması için Kütahya’da lastik tamircileri randevulu sisteme geçti. Lastik tamircisi Hüseyin Çakır, uyarılarda bulunarak lastik değişimlerinin son güne bırakılmaması gerektiğini söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle yoğun kalabalıkların oluşmaması için randevulu sisteme geçtiklerini kaydeden Çakır, “Sıcaklıklar 7 derecenin altına düşmeden lastiklerimizi takmamız gerekiyor. Bazı müşterilerimiz ‘kar ve buz olsun taktırırız’ düşüncesinde oluyor. Pandemi dönemindeyiz. Kütahya’mız da virüs açısından yoğun. Lastikçilerimizde bir aracın başlayıp bitme süresi 15-30 dakika arasında sürüyor. Bu süreçte de yoğunluk oluyor. Bu yoğunlukta salgının yayılmaması için vatandaşlarımızın biraz daha tedbirli ve duyarlı olması gerekiyor. Bunun için randevularımızı erken almalıyız. Müşterilerimizin bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz. Dünya genelinde, Türkiye’de ve Kütahya virüsün etkisi devam ediyor. Bunun önüne geçmek için lastik değişimi için biraz daha erken randevu almalıyız” dedi.

‘KIŞ LASTİĞİMİZİ TAKMAMIZ ŞART’

Kış lastiğinin buzlu ve karlı havalarda, ıslak zeminlerde tutuculuk oranının yüksek olduğuna dikkat çeken Çakır, “Hava sıcaklıkları 7 derecenin altına düştüğünde kış lastiğinin içindeki silika ve kimyasalları özel olduğu için kış lastikleri tercih edilmeli. Yaz lastiği bu olayı karşılamaz. Bu yüzden kış lastiği tercih edilmeli. Karlı ve buzlu havalar öncesi, ıslak zeminlerde de kış lastiğimizi takmamız gerekiyor” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI