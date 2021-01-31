Kütahya’da aranan 8 kişi yakalandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA’da polis ekiplerinin düzenlediği ‘Güven ve Huzur Operasyonu’nda haklarında yağma, hırsızlık ve fuhuş gibi çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ile ilçelerde aranan şahıslara yönelik ‘Güven ve Huzur operasyonu’ düzenlendi. Operasyon kapsamında haklarında yağma, çalıntı mal satın alma, hırsızlık, fuhuş, fuhşa aracılık suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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