- Reklam -
Ana Sayfa Güncel Haberler Kütahya’da 5 büyüklüğünde deprem / Ek fotoğraf
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Zaman tüneli gibi kent: Attuda
Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde M.Ö. 2'nci yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Attuda Antik Kenti'nde yaşam, 2 bin 200 yıldır kesintisiz devam ediyor. Helenistik...
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 340 oldu (2)
'İSTANBUL VE KARAMAN MAVİ, SİİRT SARI' Bakan Koca, illere göre aşılama oranı ile ilgili yaptığı açıklamada İstanbul ve Karaman'ın risk haritasındaki renginin maviye, Siirt'in ise...
2011 model Mercedes C 180 icradan satılacak
İstanbul Anadolu 24. İcra Dairesi, tarafından açık artırma ilanı ile 2011 model Mercedes C 180 marka araç satışa sunuldu.