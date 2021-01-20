Kütahya buzdan bir kente dönüştü

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA’da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle sıcaklık gün içinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü, kentte süs havuzları buz tuttu.

Kütahya’da aralıksız kar yağışının ardından etkisini sürdüren soğuk hava pek çok cadde ve sokaklar ile meydanlarda bulunan süs havuzlarında buzlanmaya neden oldu. Mevsim normallerinin altında seyreden soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Meteoroloji verilerine göre bir süre devam edecek. Gündüz sıfırın altında 10 derece olan hava sıcaklığı gece yarısından sonra 18’lere kadar indi. Son yılların en soğuk günlerini yaşayan Kütahya’da araçların camları ile binaların çatılarında buz sarkıtları oluşurken meydanda bulunan süs havuzları ise buz tuttu. Soğuk ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler yolda kalan araçlarını iterek sanayiye götürdükleri dikkat çekti.

VALİLİKTEN DON UYARISI

Don nedeniyle oluşan buzlanmaya karşı araç sürücülerini dikkatli olmaları için uyaran Kütahya Valiliği yaptığı açıklamada, hafta sonuna kadar soğukların devam edeceğini belirtti. Sürücülerin kar lastiği ile zincirsiz yola çıkmamaları istendi.

FOTOĞRAFLI