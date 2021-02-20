Kütahya Aile Sağlığı Merkezleri’nde aşılama sürüyor

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA’da koronavirüse karşı aşılama süreci sürerken, kent genelinde aşılanan kişi sayısı 50 bini aştı. Alo 182 ve MHRS üzerinden randevu alarak Aile Sağlığı Merkezleri’nde aşılarını olan kişi sayısı ise 27 bin 912’yi buldu.

Kütahya’da aşılama takvimi kesintisiz şekilde uygulanırken, il genelinde şu ana kadar 51 bin 412 kişi aşılandı. Evde aşılamanın yanı sıra Alo 182 ve MHRS üzerinden alınan randevu ile Aile Sağlığı Merkezleri’ne başvuran 27 bin 912 kişi, hızlı ve sorunsuz şekilde aşı yaptırdı.

AŞI VE ENJEKTÖR RANDEVU SAYILARINA GÖRE DAĞITILIYOR

Covid-19 aşısı uygulanacak grupların bakanlık tarafından belirlendiğini, bu gruplara sırayla aşının uygulandığını ifade eden Fatih Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Doktor Doğan Tosun, “Birinci aşamada sağlık çalışanları ile başlayan aşı uygulaması 65 yaş üzeri üstü bireylerin aşı uygulaması ile devam ediyor. 85 yaş üzeri ve evde tedavi hizmetlerine kayıtlı vatandaşlarımızın evde aşı uygulaması için randevu alarak aşıları sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından uygulanıyor. Aile hekimlerine randevu sayılarına göre sağlık müdürlüğü tarafından günlük olarak aşı ve enjektör dağıtımı yapılıyor. Ayrıca ihtiyaç olduğunda aile sağlığı merkezlerine gün içerisinde ekipler tarafından ek aşı ve enjektör dağıtımı da yapılıyor. Randevulu aşı gruplarına bakanlığımızın ‘AŞILA’ sistemine aşı kayıtları yapılarak uygulanan aşılar e-Nabız üzerinden takip edilebiliyor” dedi.

‘EN YAKIN ZAMANDA AŞILARINI YAPTIRSINLAR’

Fatih Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi’nde bugüne kadar bin 164 kişiye aşı uygulandığını kaydeden Tosun, “Aşı uygulaması yapılan kişilerin aşı sonrası 15 dakika aile sağlığı merkezlerimizde tedbir amaçlı olarak takipleri yapılıyor. Merkezimizde koronavirüs aşı uygulaması ile birlikte diğer muayene, bebek, çocuk, gebe izlem ve aşılamaları devam ediyor. Koronavirüs aşısı uygulanacak grupların 182 ve MHRS’den randevularını alarak en yakın zamanda aşılarının yaptırmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

‘AYNI HASSASİYETİ AŞI KONUSUNDA DA GÖSTERSİNLER’

Aile Sağlığı Merkezi’ne gelerek ikinci doz aşısını olan Serkan Bardakçı ise, “Covid-19 ilk aşımı 15 Ocak’ta oldum. Bugüne kadar herhangi bir yan etkisi olmadı. İkinci doz aşı için geldim. Bütün vatandaşlarımızdan aşı konusunda duyarlı olmalarını rica ediyorum. Maske, mesafe ve temizlik konusunda gösterdikleri hassasiyeti aşı konusunda da göstersinler” ifadelerini kullanırken, Oğuzhan Kara, “İlk aşımı daha önce oldum ve bir yan etki yaşamamıştım. MHRS üzerinden randevumu rahat bir şekilde aldım. Bugün ikinci dozumu olacağım” dedi.

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