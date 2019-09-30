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      Kuşoğlu: Güvenli bölge YPG/PYD’nin kabulü anlamına gelir…

      Bülent Kuşoğlu -
      Dış politikayı ve özelde Suriye konusunu çok iyi bilmiyor olabilirsiniz. Muhtemel ve normaldir. Vatandaş olarak çok ayrıntılı bilmemize gerek yok. Ancak yıllardan...
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      Hayatımız düdüğe kaldı!

      Nuri Kayış -
      Her gün biraz daha yaklaşan büyük İstanbul depremine karşı hangi ciddi tedbirlerin alınacağını merakla beklerken, televizyona çıkan deprem uzmanları, jeoloji mühendisleri ve...
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      Derbinin kazananı Kruse!

      Erden Aktoğu -
      Süper Lig’de geride bıraktığımız hafta, sezonun ilk dev mücadelelerine tanık olduk. Bunlardan Galatasaray’la Fenerbahçe’yi Cumartesi akşamı Türk Telekom’da karşı karşıya getiren derbide, oynanan son dört maçta...
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      Farkındalıkla fark yaratabilmek

      Cengiz Çetik -
      Hiç şu an yaşadıklarımızı sorgulamadan, yargılamadan olduğu gibi her şeyi kaçımız kabullenebiliyoruz? Kabullenmeyi başarabildiğimiz an; belki de kendimizi tanımada, farkına varmada da...
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