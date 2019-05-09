Kuşoğlu: Biz Siyaset Müslümanı Değiliz

“Her şey güzel olacak” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısından önemli açıklamalar:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu düzenlediği basın toplantısında, “Biz YSK’ya değil, milletimize güvenerek giriyoruz bu seçime ve alacağız hiç şüphemiz yok. Çünkü inanmış, gerekten imanlı milletin arkamızda olduğuna inanıyoruz.

Kuşoğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısına, “her şey güzel olacak” diyerek başladı. Vicdanı, izanı ve imanı olan herkes Cumhuriyet Halk partisi ve Ekrem İmamoğlu’nu destekleyecektir. Biz siyaset Müslümanı değiliz” diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın CHP ile ilgili açıklamalarını soran gazeteciye Kuşoğlu şöyle yanıt verdi:

“Bunlar toplumumuzu huzursuz eden açıklamalar. Bunlar için üzülüyorum, bunun olmaması gerekiyor. Hepimiz yarınlarımızla ilgili endişe ediyoruz. Türkiye’nin büyük sıkıntıları, tarihinde görmediği derinlikte bir ekonomik krizi, siyasi krizi var. Siyasi sistemimiz çalışmıyor. Sıkıntılarımız çok fazla. Dış politikada bir kapana sıkışmış vaziyetteyiz. Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ortadoğu, Suriye… Birçok sıkıntı yaşıyoruz. Böyle bir ortamda vatandaşın bizden beklediği daha makul bir siyaset tarzı.”

“MİLLETTEN GÜCÜMÜZÜ ALIYORUZ”

“CHP 20’şer lira bağışla İstanbul’da bir seçim kampanyasına hazırlanacak ama rakibiniz Cumhur İttifakı devlet imkanlarıyla bu yarışta olacak. Dolayısıyla rakip Binali Yıldırım’a çok büyük bir maddi destek var. Bu güç karşısında Millet İttifakı’nın kazanma şansını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine Kuşoğlu şu yanıtı verdi:

“Devletin sınırsız imkanları var ve bunlar kullanılıyor. 31 Mart’ta da kullanıldı, şimdi de kullanılacak. Seçimin tekrarına karar verdirenler, muhakkak ki seçimi kazanmayı da amaçladılar. Nasıl kazanacaklarını da planladılar. Bu gücü sınırsız olarak kullanmayı da hesaplıyorlar.

Devlet gücünü kullanarak seçimi iptal ettirenlerin her şeyi yapıyorlar. Biz ise gücümüzü milletten alıyoruz, devletten değil. Devlet, millet için vardır. Bu millet, bu devletten büyüktür. Onu gösterecektir. Bu devlet, bu millet için vardır. Bu devletin imkanları, bu milletin aleyhine kullanılamaz. Bunun da hesabı sorulacaktır.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasına destek amacıyla yardım kampanyası başlattıklarını bildirdi

Kuşoğlu, “Aslında siyasi partilere bağış üst sınırı 54.566 lira ama biz 20 lira istiyoruz. Bu bizim için yeterli olacaktır. Bu, seçimi tekrar kazanmamız için, her şeyin tekrar çok daha güzel olması için yeterli bir sebep olacaktır”

“Bu, YSK’nin İstanbul seçimlerinin iptali kararı sonrasında, bize halkımızın o gece verdiği gücün sloganı, haklılığımızın sloganı.” diyen Kuşoğlu, “O gece halkımız sadece moral vermekle kalmakla bize. Bağışta yapmak istedi, parasal güç de vermek istedi.” ifadesini kullandı.