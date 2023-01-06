“Kuşlara Fısıldayan Kız” Hikayesi Tiyatro Sahnesine Taşındı

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Koroplast’ın “Yaşanılabilir Bir Dünya Birlikte Kolay” mottosuyla çocuklara çevre ve geri dönüşüm bilinci aşılamak için hayata geçirdiği “Kuşlara Fısıldayan Kız” hikâye kitabı, tiyatro oyununa uyarlanarak çocuklarla buluştu. DasDas’ın deneyimli kadrosu tarafından hazırlanan oyun, Kora ve Mori’nin geri dönüşüm maceralarını anlatıyor.

Çöp torbası ve mutfak yardımcı ürünleri denildiğinde ilk akla gelen ve Türkiye’nin ilk tercihi olan Koroplast, kurulduğu günden bu yana çevre temizliği ve atık toplama farkındalığı alanlarında hayata geçirdiği başarılı projelerine bir yenisini daha ekledi. Sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiği ve çocuklara geri dönüşümün önemini vurgularken, çevre bilincini aşılayan “Kuşlara Fısıldayan Kız” hikâye kitabını şimdi de tiyatro sahnesine taşıdı.

DasDas ekibi tarafından uyarlanan oyunda doğaya ve çevreye zarar verebilecek atıkların geri dönüştürülerek yeniden kullanılabileceği Kora adlı küçük bir kız çocuğu ve arkadaşlarının yaşadıkları üzerinden anlatılıyor.

“Kuşlara Fısıldayan Kız” hikâye kitabından uyarlanan tiyatro oyununun yazarlığını Özlem Ovalı ve Alper Baytekin, yönetmenliğini Alper Baytekin, sahne tasarımını Yasemin Arslan ve Alper Baytekin, müziğini Ahmet Sipahi, kostüm tasarımını Yasemin Arslan, afiş tasarımını Müjde Başkale, oyunculuklarını ise Elif Mandan ve Anıl Özgür üstlendi.

Çocukları; doğanın sesini dinlemeye, kuşlara yol arkadaşlığı yapmaya, Kora ve Mori’nin hikayesine ortak olmaya davet eden tiyatro oyunu, Ocak ve Şubat aylarında DasDas’ta izleyicilerini bekliyor.