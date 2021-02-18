Kuşlar için 20 kilogram elmayı ağaçlara astılar

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ’nin Babadağ ilçesinde, AK Parti İlçe Gençlik Kolları üyeleri, kuşların soğuk havada yiyecek bulabilmesini sağlamak amacıyla pazardan aldıkları 20 kilo elmayı ağaçlara astı.

AK Parti Babadağ Gençlik Kolları üyesi 5 genç, soğuk havada aç kalan kuşlar için pazardan aldıkları 20 kilo elmayı ağaçlara astı. AK Parti Babadağ Gençlik Kolları Başkanı Ali Kayalı, amaçlarının kuşların kış koşullarında yiyecek bulmakta zorluk çekmesini önlemek olduğunu belirtip, “Bir nebze olsun faydamız dokunduysa ne mutlu bize” dedi.

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