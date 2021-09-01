Kuşaklar arası iletişimsizliğe sergiyle dikkat çekilecek

İSTANBUL, (DHA) – Akbatı AVM, X, Y ve Z kuşaklarına dair sanatçıların bir araya gelerek kuşaklar arası iletişimsizliğe tepki olarak, iş birlikçi ve yenilikçi bir yaklaşımla hazırladığı ‘XYZ İstanbul’a 3 Kuşak Bakış’ isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. 5 Eylül Pazar günü açılacak sergi, 26 Eylül Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kuşaklar arası iletişimsizliğe tepki olarak yenilikçi bir yaklaşımla Anej Nuhanovic (42), Ömer Faruk Boyacı (30) ve Arda Mert Tulum (20) eserlerinden oluşan “XYZ İstanbul’a 3 Kuşak Bakış” isimli sergi, 5 Eylül’de Akbatı AVM’de açılıyor. 26 Eylül’e kadar Akbatı Sergi Salonu’nda gezilebilecek sergide ziyaretçiler farklı kuşakların bakış açılarından İstanbul temalı eserlerle buluşacak.

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BİRLİKTE DAHA İYİ SONSUZA KADAR DAHA GÜÇLÜ

Son dönemde kamusal sanat projelerine yoğunlaşan Ömer Faruk Boyacı serginin çıkış noktası ve misyonu ile ilgili “Tüm dünya milletlerinin ortak sorunu olan ‘Kuşak Çatışması’ sürdürülebilir kalkınmanın ve gelişmenin önündeki en büyük engellerden biri. Çatışmanın temel sebebi ise ‘iletişimsizlik’ olarak karşımıza çıkıyor. Her kuşağın doğduğu ortam ve teknoloji farklı olduğundan aynı dili konuşmaları zorlaşıyor. Hızla değişen dünyada özellikle X ve Z kuşağının iletişimi giderek zorlaşırken, bireyselleşme artıyor. Bu noktada köprü kurma görevi her iki kuşağa da yaklaşabilen Y kuşağına düşüyor. “XYZ İstanbul’a 3 Kuşak Bakış” sergisinin temel motivasyonu; ziyaretçilere, sanat atmosferinde kuşaklar arası iletişim örneği sunmak. Küratör ve sanatçı olarak bu etkinliğin içerisinde yer almaktan keyif ve onur duyuyorum” dedi.