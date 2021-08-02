Kuşadası’ndan Arhavi’ye yardım eli

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Kuşadası ilçesi, Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için tek yürek oldu. Belediye Başkanı Ömer Günel’in çağrısıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan gıda, giyecek ve temizlik malzemelerinin yer aldığı kamyon bölgeye doğru yola çıktı.

Artvin’in Arhavi ilçesinde , geçen 22 Temmuz’da sel felaketi meydana geldi. Alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel, heyelana neden oldu. Felaketin ardından yaralarını sarmaya çalışan Arhavi için Belediye Başkanı Ömer Günel’in çağrısıyla bir yardım kampanyası başlatıldı. Kuşadalılar’ın seferber olduğu kampanya kapsamında Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası, Davutlar Hizmet Binası ve Güzelçamlı Hizmet Binası önünde bağış çadırı kuruldu. Vatandaşların bağışı ve Kuşadası Belediyesi’nin imkanlarıyla gıda kolisi, temizlik malzemesi, dezenfektan, maske ve battaniye gibi malzemeler toplandı. Malzemeler, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’nce özenle tasnif edilip paketlendikten sonra kamyona yüklendi. Yardım malzemelerini taşıyan kamyon belediye çalışanları ve vatandaşlar tarafından Artvin’e uğurlandı.

‘YARALARIMIZI EL BİRLİĞİYLE SARACAĞIZ’

Türkiye’nin son günlerde art arda üzücü felaketler yaşadığına dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Son günlerde yaşanan sel felaketleri ve orman yangınları adeta içimizi yaktı. Ülke olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Öncelikle bu felaketlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mağduriyet yaşayan herkese de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralarımızı el birliğiyle saracağımıza yürekten inanıyorum. Arhavi için tek yürek olup kampanyamıza bağışta bulunan hayırsever hemşehrilerimize çok teşekkür ederim. Kuşadası Belediyesi olarak bir yandan da Manavgat ve Marmaris’te çıkan orman yangınları sonrası mağdur olan vatandaşlar için başlatmış olduğumuz yardım kampanyamız devam ediyor” diye konuştu.

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