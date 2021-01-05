Kuşadası’ndaki yağmurda istinat duvarı çöktü, hurdaya dönen otomobili için ağladı

Hande NAYMAN / Kuşadası, (AYDIN), (DHA)-AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde dün gece yarısı başlayan ve yarım saat etkili olan gök gürültülü sağanak zemin kattaki bazı evlerde su baskınlarına neden oldu. Yağışın etkisiyle çöken bir sitenin istinat duvarı ise Sadi Turhan’ın park halindeki otomobili ve evinde maddi hasara neden oldu. Turhan, gözyaşları içinde mağduriyetinin giderilip, zararının karşılanması istedi.

Kuşadası’nda, dün saat 02.45 sıralarında başlayan ve giderek şiddetlenen gök gürültülü sağanak yağmur, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Yarım saat aralıksız yağan sağanak yağmur, Kuşadası – Söke- Selçuk çevre yolunun bir kısmı sular altında kalmasına neden oldu. Polis ve itfaiye ekipleri otoyolda güvenlik önlemleri aldı. Davutlar ve Güzelçamlı Mahalleri’nde zemin kattaki bazı evler sel suları ile doldu.

İlçenin çeşitli noktalarında elektrik kesintileri yaşandı. Kadınlar Denizi Mahallesi’ndeki Çimtur Sitesi’nin istinat duvarı çöktü. Çöken istinat duvarı hemen bitişikteki Sadi Turhan’a ait park halindeki otomobilinde maddi hasara neden oldu. Hem otomobili hem de evi büyük zarar gören talihsiz adam, gözyaşları içinde zararının karşılanmasını istedi.

Yaz kış sitede yaşadığını söyleyen Sadi Turhan, “Gece, eşimle birlikte şimşek ve yağmur seslerine uyandık. Aniden bir patlama sesi duyduk. Dışarı çıktığımızdan sitenin istinat duvarının çöktüğünü fark ettik. Otomobilim hasar gördü. Çöken istinat duvarında dökülen taş ve kayan topraklarla otomobilim kayıp, evimin balkon korkuluklarına dayanmamış” dedi.

EVİNI SU BASAN EBRU DALARGIÇ: BELEDİYEYİ DEFALARCA UYARDIK

Evini su basan vatandaşlardan Ebru Dalargıç, “Yağmur gece saatlerinde başladı daha öncesinde de benzer olaylar yaşandığı için korkuyorduk. Artık yağmur da panik oluyoruz. Bu nedenle uykumdan sıçrayarak, uyandım. Daha önce de evimiz sel suları nedeniyle tehlike atlatmıştı.

Ancak bu defa evimiz komple su doldu. Çocuklarımız o kadar korktu ki halen ağlıyorlar, sakinleştiremiyorum. Kendim de, tüm gece uyuyamadım, sinirim bozulduğu için sabaha kadar ağladım. Yağmurla taşan lağım suları da olduğu için enfeksiyon kapma riskimiz de var. Defalarca belediyeyi uyardık ve yazılar yazdık hiçbir sonuç alamadık. Yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Site sakinlerinden Recai Yüzücü de “Daha önceki yağmurlarda istinat duvarındaki su tahliye borularından tazyikli su akardı ama ilk defa böyle bir şey yaşadık. Yetkili mercilerin gelip müdahale etmesi lazım. Olan komşumuzun arabasına ve bahçesine oldu” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI