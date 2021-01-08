Kuşadası’ndaki sahaf ve kitabevlerinde koronavirüs sessizliği

Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın turistik ilçesi Kuşadası’ndaki sahaf ve kitabevleri, koronavirüs nedeniyle sessizliğe büründü. Pandemi döneminde okuma alışkanlığının artmasına rağmen internetten yapılan satışların kendilerini olumsuz yönde etkilediğini söyleyen esnaf, “Önceden dükkanlarımız kitapseverlerle dolup taşardı. Salgından sonra insanlar dokunarak kitap almaktan vazgeçti” dedi.

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde periyodik aralıklarla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, kitap okuma alışkanlığını artırdı. Pandemi sürecinde kitaplara olan ilginin artması, satışlara da yansıdı. Ancak, salgınla virüsün bulaş riskinden korunmak isteyen kitapseverler, tercihlerini daha çok internet üzerinden alışveriş yapmakta kullandı.

Bu durum, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuşadası’ndaki sahaf ve kitabevlerinde satışların düşmesine neden oldu.

‘SAHAFLARDAKİ DURUM TAM TERSİ’

Kuşadası’nda yaklaşık 10 yıldır sahaflık yaptığını belirten Serkan Taşdelen, “İnsanlar, salgın nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda evlerinde vakit geçirmek zorunda kalınca daha çok kitap okumaya başladı. Bunun kitap satışlarına olumlu bir katkı yaptığını söyleyebiliriz. Ancak sahaflardaki durum maalesef tam tersi oldu. Çünkü bu süreçte kitapseverler, hastalık kapmaktan korktukları için internetten alışveriş yapmaya başladı” dedi.

‘KİTAP FİYATLARI ARTTI’

Pandemi koşulları nedeniyle yayınevlerinin kitap fiyatlarını artırdığını söyleyen kitabevi sahibi Nildeniz Özbek ise, “Salgın hastalık, kitap sektörünü de etkiledi. Ucuza alma talebini doğurdu. İnternette kitaplar daha hesaplı satıldığı için kitapseverler online alışverişe yönelmeye başladı. Önceden dükkanlarımız kitapseverlerle dolup taşardı. Salgından sonra insanlar dokunarak kitap almaktan vazgeçti” diye konuştu.

‘KAMPANYALI SATIŞA BAŞLADIK’

Kitabevinde satış sorumlusu olan Nadide Baştürk de “Yıllardır bu sektörde çalışıyorum. Satışlardaki azalmanın önüne geçmek ve internetten satış yapan sitelerle rekabet edebilmek için kampanyalar düzenlemeye başladık. Örneğin okuyucuya 2 kitap fiyatına 4 kitap alabileceği paketler sunuyoruz. Bu strateji bir nebze olsa da bizi ayakta tutuyor. Ancak uzun vadede işe yarayacağını düşünmüyorum” dedi.

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