Kuşadası’nda yılbaşı yoğunluğu

Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA) – KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında yeni yıl kutlamalarının yasaklanması ve getirilen 4 günlük kısıtlamanın ardından, Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası’nda alışveriş yoğunluğu yaşandı. Özellikle gıda ürünleri satan iş yerleri önünde kuyruklar oluştu. Vatandaşlar en çok kuru yemiş dükkanlarına ilgi gösterdi.

İçişleri Bakanlığı´nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00 ile pazartesi sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama nedeniyle yılbaşı gecesi de olmak üzere dışarı çıkılamayacak. Yılbaşını evlerinde geçirecek olanlar, uygulama öncesinde Kuşadası’nda alışveriş yoğunluğunun yaşanmasına neden oldu. Turistik ilçede, özellikle hediyelik eşya dükkanlarının bulunduğu İnönü Caddesi ile Camikebir Mahallesi’ndeki kuruyemişçilerin önünde kuyruklar oluştu. Kuşadası Belediyesi’nin Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak’ta kurduğu Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı’na da vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Alışveriş yapmaya çıkanların sosyal mesafe kuralına uyup, maskelerini taktıkları gözlendi.

‘EVDE KUTLAMAK ZORUNDAYIZ’

Yılbaşı alışverişi için dışarı çıktığını söyleyen Esma Çevik, “Bu geceyi komşularımla birlikte sokağa çıkma yasağı olduğu için mecburen evde geçireceğim. Pazardan sebze, meyve, zeytin ve ceviz satın aldım. Akşama doğru yiyeceklerimizi hazırlayıp yeni yıla televizyon izleyerek gireceğiz” dedi.

‘SATIŞLARDAN ÇOK MEMNUNUZ’

Kısıtlama nedeniyle insanların 4 günlük alışveriş yaptığını ifade eden kuruyemişçi Halil Yetkin ise, “Satışlardan çok memnunuz. Alışveriş yapmaya gelenler en çok karışık çerez, fındık ve fıstık satın alıyor. Yeni yılda umarım koronavirüs salgınından kurtuluruz. En büyük dileğimiz yeniden eski günlere dönmek” diye konuştu.

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