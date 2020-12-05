Kuşadası’nda vatandaşlar kısıtlamaya uydu, evde kaldı

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın turistik kenti Kuşadası ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uydu.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması dün gece başladı. Ege Bölgesi´nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası´nda da vatandaşlar, sınırlandırmaya uyunca cadde ve sokaklar boş kaldı. Özellikle yaz dönemi ve bayram tatillerinde yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuşadası, hayalet kente döndü. Uygulamaya konulan yeni kurallar kapsamında polis ve jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını kontrol etmek için Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Sahil Güvenlik ekipleri ise havadan helikopter, denizden botlarla Kuşadası Körfezi’nde denetleme yaptı.

FOTOĞRAFLI