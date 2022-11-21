Kuşadası’nda sağanak yaşamı olumsuz etkiledi 

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Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde akşam saatlerinde 20 dakika süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı yaptı. Beklenen yağmur akşam saatlerinde Kuşadası’nda etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağmurla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü. Bölgeden araçlarıyla geçen sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağmur suları mazgalları taşırdı, O anlar ise vatandaşlar ve araç sürücüleri tarafından cep telefonları ile görüntülendi. (DHA)

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