Kuşadası’nda sağanak yağmur ve fırtına etkili oldu

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde gece boyu etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle Söke-Kuşadası kara yolunda trafik aksadı. Saatte 60 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle de tekne ve diğer deniz araçlarının Kuşadası Körfezi’nden açılmaları yasaklandı.

Kuşadası’nda saat 02.00 sıralarında başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak ve fırtına nedeniyle Kuşadası-Söke çevre yolunun Uydukent Kavşağı’nda trafikte aksama yaşandı. Sürücülerin zor anlar yaşadığı çevre yolu, zaman zaman araç trafiğine kapandı. Saatte 60 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri ile diğer deniz araçlarının Kuşadası Körfezi’nden açılmaları yasaklandı.

Gece boyunca Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’ne bağlı ekipler, çalışmalarını sürdürdü. Yollardaki su birikintileri, vidanjörlerle çekildi.

Her sağanakta trafikte ve mahalle aralarında benzer problemlerin yaşandığına dikkat çeken sürücüler, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

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