Kuşadası’nda sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, suda kalan bir otomobil ile pikap çekiciyle kurtarıldı.

Kuşadası’nda saat 09.00 sıralarında başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Söke- Kuşadası kara yolu trafiğinde zaman zaman aksamalar oluştu. Biriken yağmur suları Kara Yolları 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün yetki ve sorumluluğunda olan Otogar Kavşağı ile Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) ve Kuşadası Emniyet Müdürlüğü önündeki yolların bazı bölümlerini göle çevirdi. Oluşan su birikintileri nedeniyle KUTO önündeki yolda bir otomobil ile pikap suda kaldı. Araçlar sudan çekiciyle çıkarıldı. Yollardaki su birikintileri, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce vidanjörlerle çekildi. Her sağanakta aynı problemin yaşandığına dikkat çeken sürücüler, kara yolları 2’nci Bölge Müdürlüğü’nü göreve çağırdı.

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