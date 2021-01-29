Kuşadası’nda kırsal mahallelerin kar nedeniyle kapanan yolları açıldı

Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA) – AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, kırsal mahallelerin yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar belediye ekiplerinin çalışması ile ulaşıma açıldı.

Kuşadası’nda hafta boyunca etkili olan sağanak yağmur, dün öğle saatlerinde kar yağışına dönüştü. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü ilçede özellikle yüksek kesimlerdeki kırsal mahalleler beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı nedeniyle, Yeniköy, Yaylaköy, Kirazlı ve Çınarköy mahallelerindeki bazı yollar ulaşıma kapandı. Kuşadası Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışından etkilenen bölgelerde 3 greyder,1 de tuzlama aracı ile çalışma başladı. Tuzlama ve küreme çalışması yapılarak kapanan yollardaki karı temizleyen ekipler, kapanan yolları tekrar ulaşıma açtı.

‘KOORDİNELİ ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ’

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli bir çalışma yürüttüklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “En ufak olumsuzluğa anında müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz, sabaha kadar teyakkuzda olup kar küreme ve yol açma çalışmalarına devam edecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na ilçemize verdiği destek için teşekkür ediyoruz” dedi.

Yaylaköy Mahallesi Muhtarı Erhan Yıkılmaz da Kuşadası Belediyesi ekiplerinin özverili çalışması ile kapanan yolların açıldığını ifade etti.

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