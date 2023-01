Kuşadası’nda iki katlı tarihi ev depremde kısmen yıkıldı

- Reklam -

Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, iki katlı tarihi ahşap ve yığma taş ev bugün öğlen saatlerinde meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremde kısmen yıkıldı. Evde yaşayan Neriman Özgün ve eltisi Gültane Özgün zabıta ekipleri tarafından tehlike arz etmesi nedeniyle evden çıkartıldı. İki eltiye komşuları sahip çıktı.

Kuşadası, Hacıfeyzullah Mahallesi Sarı Sokak ile Zafer Sokak köşesinde bulunan ve 1900’lü yıllarda inşa edildiği belirtilen iki katlı ahşap ve yığma taş ev, bugün saat 12.57’de meydana gelen ve merkez üssü Ege Denizi Kuşadası Körfezi olarak açıklanan depremde hasar gördü. SİT alanı olan mahalledeki binanın alt katındaki çıkma bölüm yıkıldı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen Kuşadası Belediyesi Zabıta ekipleri, bina da yaşayan Neriman Özgün ve eltisi Gültane Özgün’ü tedbir amacıyla evden çıkardı. İki eltiye komşuları sahip çıkarak evlerine aldı. İki eltinin, yaşadıkları korkuyu uzun süre üzerlerinden atamadıkları görüldü.

‘SIVA İÇİN BİLE İZİN VERİLMEDİ’

Yıkılma tehlikesi nedeniyle iki evin çevresinde güvenlik şeridi oluşturuldu. Kısmen yıkılan metruk evin 7 mirasçıdan biri olan Önder Özgün, “Bu evin mirasçılarındanım. Bu eve 120 yıl önce gelin gelen babaannem 20 yıl önce öldü. Zamanında sıva için bile izin verilmediği için biz de bir şey yapamadık. Bu ev yıkılacak mı, restore mi edilecek bilmiyoruz. Olacağı buydu, çare bulunması lazım” dedi.

Komşulardan Hüseyin Işık ise “Yıkılmak üzere olan evin tam karşısında oturuyoruz. Her an tamamen yıkılacak endişesi içindeyiz. Sürekli deprem oluyor. Bugün de depremden sonra evin bir bölümü yıkıldı. Usulüne uygun bir şekilde, restorasyonunun yapılması gerekiyor. Bir çare bulunması lazım. Evin bu şekilde her an tamamen yıkılacak halde durması bizleri korkutuyor” diye konuştu. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -