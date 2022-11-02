Kuşadası’nda 8 kaçak göçmen kurtarıldı, 2 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

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Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 8 kaçak göçmen kurtarıldı, 2 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 31 Ekim 2022 saat 08.15’te, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 8 kaçak göçmeni kurtardı. Aynı gün içerisinde, saat 10.48’de ise yine Kuşadası açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli jet ski durduruldu ve üzerindeki 2 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı.

Yakalanan organizatör şüphelisinin işlemlerinin devam ettiği, kaçak göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi. (DHA)

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