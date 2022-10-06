Kuşadası’nda 27 kaçak göçmen yakalandı

- Reklam -

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, çocuk ve kadınların da aralarında olduğu 27 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlyasağa mevkisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler, 6’sı Yemen, 13’ü Filistin, 6’sı Eritre, 2’si Etiyopya uyruklu toplam 27 kaçak göçmeni yakaladı. Üzerleri ıslak olan ve uzun süredir böyle bekledikleri belirlenen göçmenlerin, Yunan unsurları tarafından lastik botla geri itildikleri belirlendi. Yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -