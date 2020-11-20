Kuşadası’nda 2 deniz kaplumbağası ölü bulundu

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde ‘Chelonia mydas’ türü yeşil deniz kaplumbağası ile bir ‘caretta caretta’ ölü bulundu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, “Yaptığımız incelemede her iki deniz kaplumbağasının da ölümüne insanların neden olduğunu belirledik” dedi.

Kuşadası’nın Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerindeki sahil şeridinde​, dün saat 18.00 sıralarında yürüyüş yapanlar kıyıya vurmuş 2 deniz kaplumbağası olduğunu fark edip, durumu EKODOSD’a bildirdi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, beraberindeki dernek üyeleri ile bölgeye gidip, ölü deniz kaplumbağalarını inceledi. Yapılan incelemede Latince adı ‘chelonia mydas’ olan yeşil deniz kaplumbağasının boynundan delici bir aletle vurulduğu, caretta carettanın ise üst kabuğunun parçalandığı, sol yüzgecinin de koptuğu belirlendi. Kaplumbağalardan alınan doku örnekleri, DNA çalışması yapılması için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Biyoloji Bölümü’ne gönderildi.

‘DAHA DİKKATLİ OLMAK ZORUNDAYIZ’

Kuşadası Körfezi’nin denizel biyolojik çeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip olduğu için nadir canlı türlerine ev sahipliği yaptığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Her iki deniz kaplumbağasının ölümü insan kaynaklı nedenlerden olmuş. Bazen amatörce avlananlar, su altında karşılarına çıkan büyük bir kaplumbağa gördükleri zaman panikleyip, heyecan ile bu canlılara zarar verebiliyor. Bazen de süratli giden tekneler nefes almak için su yüzeyine çıkan kaplumbağaları fark edemeyip, çarpabiliyor. Daha dikkatli olmak zorundayız” diye konuştu.

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