Kuşadası’nda 16 hırsızlık olayını gerçekleştiren 7 şüpheli yakalandı

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Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 7 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 10 iş yeri, 3 ev ve 2 otomobilden yaşanan hırsızlık olayları ile 1 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı. Asayiş Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, 30 güvenlik kamerasına ait kayıtları inceleyerek, 7 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Bu sabah düzenlenen baskınla M.E., D.A., S.Y., Ö.İ., M.Y., H.B. ve K.B. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

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