Kuşadası açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı

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Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 75 göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı’na, Kuşadası açıklarındaki 3 farklı noktadan farklı saatlerde lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı yapıldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik ekiplerince, 3 farklı noktada Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botlardaki toplam 75 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne gönderildi. (DHA)
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