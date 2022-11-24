Kuşadası açıklarında 16 kaçak göçmen kurtarıldı

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Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Kuşadası açıklarında, 23 Kasım saat 01.30 sıralarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botundaki ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek. (DHA)

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