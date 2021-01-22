‘Kuş cenneti’ Yayla Gölü buz tuttu

DENİZLİ’nin Buldan ilçesinde 1155 metre yükseklikteki, 180 kuş türünün yaşadığı Yayla Gölü, buz tuttu. Buz kalınlığının yaklaşık 10 santimetreyi bulduğu gölde, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Denizli’de etkili olan kar yağışının ardından Buldan’a 8 kilometre mesafedeki Süleymanlı Mahallesi’nde bulunan Yayla Gölü buz tuttu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü 50 hektarlık gölde, buz kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. 180 kuş türüne ev sahipliği yapan gölün buz tutmasıyla kartpostallık görüntüler oluştu. Kent merkezinden ve çevre illerden çok sayıda fotoğrafçı ve ziyaretçiyi ağırlayan gölde, buz tabakasının üzerinde gezen kazlar ve karabataklar, bölgeye gelenlerin ilgisini çekiyor. Bazı vatandaşlar, kar üzerinde ATV ve motosiklet sürerken bazıları ise doğal güzelliği yerinde görmenin tadını çıkardı.

HAYRAN BIRAKAN GÜZELLİK

Yayla Gölü’nde ailesiyle gezintiye çıkanlardan Vedat Deniz, kar yağışının ardından bölgenin eşsiz bir güzelliğe büründüğünü belirterek, “Son kar yağışının ardından Yayla Gölü buz tuttu. Eşim ve çocuklarımla doğanın keyfini çıkarıyoruz. Çocuklar karda eğlenceli vakit geçiriyor. Burası manzarası çok güzel bir yer. Çam ağaçlarıyla bezeli ve havası çok temiz. Herkes gelip bu güzelliği görmeli” dedi.

‘GÖLÜN DOĞASI VE MANZARASI HARİKA’

Duran Ali Özkarakaya da “Gölün doğası ve manzarası harika. Bu güzelliğe hayran kaldık. Buz tutan gölün üzerinde kazlar yürüyor. Fotoğraflar çektirip, bu anı ölümsüzleştirdik” diye konuştu.

Reşide Özkarakaya ise, “İlk kez buraya geldim. Kar manzarası çok hoşuma gitti. Çok güzel bir yer ve oldukça sakin. Keyifli zaman geçirmek için muhteşem bir yer” ifadelerini kullandı.