Kuş avlayan kardeşlerin tüfeğinden çıkan saçmalar, başına isabet etti

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Serik ilçesinde 2 kardeşin kuş avlamak için havaya ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar Mustafa Demir’in (61) başına isabet etti. Yaralanmasına rağmen gençlerden şikayetçi olmayan Demir, “Allah beni korudu, gözlerime gelmedi. Kör olabilirdim. Olayda herhangi bir kasıt olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Olay dün saat 15.00 sıralarında, Serik’e bağlı Deniztepe Mahallesi’nde meydan geldi. Ürünleri kontrol etmek için evinin bahçesindeki seraya gelen Mustafa Demir, tüfekle ateş edildiğini duyunca dışarı çıktı. Ancak bu sırada yaklaşık 60 metre ileride ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, Demir’in başına isabet etti. Alnı ile yüzünün sağ tarafından yaralanan Mustafa Demir, ihbar üzerine gelen ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri ise, yaptığı çalışmada, tüfeği O.S. ve M.S. kardeşlerin, kuş avlamak için ateşlediğini belirledi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Mustafa Demir, gençlerden şikayetçi olmadı. Jandarmanın soruşturması devam ediyor.

‘ALLAH BENİ KORUDU, GÖZLERİME GELMEDİ’

Mustafa Demir, “Ürünleri kontrol etmek için serada bulunduğum sırada, dışarıdan silah sesleri geldiğini duydum. Dışarıya çıktım. ‘Dur’ demeye kalmadan, 50- 60 metre mesafeden iki kardeşin av tüfeğiyle ateş açması sonucu gelen saçmalarla başımın çeşitli yerlerinden yaralandım. Allah beni korudu, gözlerime gelmedi. Kör olabilirdim. Olayda herhangi bir kasıt olduğunu düşünmüyorum. Olaydan sonra jandarmaya haber verdim. Ambulansla hastaneye götürdüler. Tedavim yapıldı eve geldim” dedi.

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