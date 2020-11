kuryelere HES kodu sorgulaması

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- KORONAVİRÜSE karşı yeni alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde, paket servis uygulaması yaygınlaştı. İşleri giderek artan kuryelerin, virüs açısından taşıyıcı olup olmadıklarının denetlenmesi için bazı lüks sitelere girişte, HES kodu sorgulaması zorunlu hale getirildi. İzmir’deki motosikletli kuryeler önlemlere dikkat ederek çalıştıklarını ve uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 20 Kasım Cuma gününden itibaren lokanta ve restoranların işletmelerde müşteri kabul etmesi yasaklanırken, sadece paket servis olarak hizmet verebilecekleri açıklandı. İstanbul’da bir rezidansa yemek getiren kuryenin pozitif olduğu, bina girişinde yapılan HES kodu sorgulaması sayesinde ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından her gün çok sayıda noktaya sipariş teslim eden kuryelerin bulaş riskleri de tartışma konusu oldu.

İzmir’de motorlu kurye olarak çalışan Ömer Akgül, kendilerinin de her insan gibi risk taşıdığına dikkat çekerek belirli kurallara uymaya özen gösterdiklerini ifade etti. Maskesiz dolaşmadıklarını ve müşteriye teslimata gittiklerinde mutlaka sosyal mesafeye uyarak sipariş bıraktıklarını anlatan Akgül, “Gittiğimiz evlerde Covid-19 hastaları olabiliyor. Böyle bir durumda onlar bize not yazıyor. Kapıda teslimatı gerçekleştirdikten sonra telefonla siparişi bıraktığımıza dair bilgi veriyoruz. Ödemeler online oluyor. Kredi kartı ile temassız ödeme yapılıyor. Uzun süredir piyasada nakit dönmüyor. Biz de insanız, risk taşıyoruz. İçimizden biri hasta olduğunda görevine devam etmiyor, rapor kullanıyor” dedi.

‘UYUM SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ’

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki bazı lüks sitelere girerken HES kodu sorgulaması yapıldığını anlatan kurye Uğurcan Güncü de şöyle konuştu:

“Bazı özel mülk olan sitelere girişte HES kodu bilgisi verme zorunluluğu getirildi. HES kodunu vermezsek bizi içeri almıyorlar. ‘Başka kurye gelsin’ diyorlar. Müşteri bizi arayıp, nerede kaldın, diye sorarken restoran da daha içeri giremedin mi?’ diyor. Biz de baskı altında kalıyoruz. Çünkü bu çok yeni bir uygulama. Bazı kuryeler bilmiyor. Uyum sağlamaya çalışıyoruz. Biz de insanız, işimiz zor. Pandemi döneminde hastalık kapma riskimiz var. HES kodu zorunluluğu olması gereken bir uygulamaydı.”

FOTOĞRAFLI