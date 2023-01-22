Kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştüren şüpheli gözaltına alındı

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Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Gaziemir ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında kurusıkıdan gerçek silaha dönüştürülen 8 tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziemir’de bir adreste kurusıkı tabancaların namlularını açılıp satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda 8 tabanca, çok sayıda tabanca parçası, şarjör ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında S.Ö. gözaltına alındı. (DHA)

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