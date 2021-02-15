Kurumu bakımındaki çocuklar, salgın sürecinde hem eğlendi hem öğrendi

ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca, kurum bakımında kalan çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemek için koronavirüs salgını şartlarına uygun sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenleyerek bilgi, beceri, deneyim ve farkındalık kazanmalarına katkı sağlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılında bir yandan çocukları salgından korumaya ve izolasyonu sağlamaya çalışılırken; diğer yandan da çocuklar için salgın şartlarına uygun faaliyetler gerçekleştirildiği belirtildi. Uzaktan eğitimle beraber bakanlığa ait kuruluşlarda çocuklar için haftanın belirli günleri kitap okuma etkinlikleri düzenlendiğinin kaydedilerek “Bu etkinliklerle çocukların okuma alışkanlığı kazanması, kelime dağarcıklarını arttırması ve iletişim becerilerini güçlendirmesi amaçlandı. Ayrıca, çocukların okudukları kitabı arkadaşlarına sözlü ya da canlandırma şeklinde anlatarak kazanımlarını arkadaşlarıyla paylaşma kabiliyetlerini desteklemek için ‘okuyorum- canlandırıyorum’ etkinliği yapıldı” denildi.

FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ

Bakanlığın kuruluşlardaki çocukların yaş grupları ve gelişimsel özelliklerini dikkate alarak pek çok farkındalık etkinlikleri düzenlediği belirtilerek, Serebral Palsili çocuklara dikkat çekmek amacıyla yeşil renkle simgeleştirilen etkinliklerin yanı sıra Lösemili Çocuklar Haftası, Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, Dünya Çevre Günü, Dünya Çocuk Hakları Günü gibi özel günlere yönelik farkındalık faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, ayrıca, çocuklara doğa sevgisi aşılamak için kuruluşlardaki bahçelerde bitki ve sebze ekim etkinlikleri, günlük hayatta gerek duyulabilecekleri mutfak becerileri kazandırmak için mutfak etkinlikleri, hayvan sevgisi aşılamak için hayvan besleme etkinliklerinin yapıldığı kaydedildi.

‘LİSANSLI SPORCU OLMALARI SAĞLANIYOR’

Çeşitli sportif faaliyetler düzenlenerek çocukların fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerine destek olunmasının hedeflendiği açıklamada, “Atletizm, aerobik, badminton, basketbol, bilardo, bisiklet, bowling, dart, futbol jimnastik, okçuluk, masa tenisi gibi spor etkinlikleri en az bir beden eğitimi öğretmeni gözetiminde ve tüm salgın tedbirlerine riayet edilerek gerçekleştirildi. Ayrıca, çocukların sportif kurslarla beraber bu alanlarda lisanslı sporcu olmaları da sağlanıyor. Bu kapsamda devlet koruması altında 15 milli sporcu, 2 bin 81 lisanslı sporcu bulunuyor” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, çocukların gelişimlerine katkı sağlayabilmek ve ileride meslek edinebilmeleri amacıyla ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kuaförlük, cilt bakımı, pastacılık, aşçı yardımcılığı, marangozluk, halı dokuma el tezgâhı, yöresel kilim dokuma, turistik eşya yapımı, takı tasarımı gibi alanlarda meslek kurslarının devam ettiği kaydedildi.

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