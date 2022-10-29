KURUMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR GÖLETİN SERGİSİ: “BAHARIN SESİNİ NE SUSTURDU?”

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Esra Ertuğrul Tomsuk’un “Baharın Sesini ne Susturdu?” isimli sergisi ziyaretçilerini ölmek üzere olan bir göletin içinde yolculuğa çıkarıyor ve ziyaretçilerini insana, doğaya ve ekolojiye farklı bir açıdan bakmaya davet ediyor. Sonsöz Gazetesi’ne kendi sanat yolculuğunu ve sergisini anlatan Ertuğrul Tomsuk, “Baharın sesini susturduğumuzu düşünüyoruz belki ama baharın sesi hiçbir zaman susmayacak. Susacak olan bir şey varsa maalesef insanın sesi olacak, insanın nefesi olacak” dedi.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Esra Ertuğrul Tomsuk’un “Baharın Sesini ne Susturdu?” isimli üçüncü sergisi ziyaretçilerini ölmek üzere olan bir göletin içinde yolculuğa çıkarıyor. Sanatçının heyecanını ve umudunu taşıyan eserlerin arasında bir göletin son nefesini dinleyebilir, sanatçıya ilham veren ekoloji makalelerini okuyabilirsiniz. Sesler, fotoğraflar, çizimler, doğal malzemeler ve sergiye ilham olmuş kitaplarla birlikte Yermekân’da ziyaretçilerini bekleyen bu ilgi çekici sergiyi ve kendisinin sanat yolcuğunu serginin yaratıcısı sanatçı Ertuğrul Tomsuk’un ile konuştuk.

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“DOĞA GİBİ GEÇİCİ İŞLER”

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği mezunu Ertuğrul Tomsuk, lisans yıllarından beri doğayla çalışmış. Başlarda daha çok yağlıboya çalışan Ertuğrul Tomsuk, yüksek lisansını süresince de doğayla ilgili akademik çalışmalar yürütmesinin ardından şu an kullandığı landart tekniğine çıkan yolları şöyle anlatıyor:

“Sonra tuvale resim yaparken farkına vardım ki bir süre sonra boya harici çok fazla doğal malzeme kullanıyorum ve o beni daha çok çekiyor. Boya yerine mesela çoğunlukla toprak, talaş, saman, bazen şeker ya da daha dokulu şeyler falan kullanıyorum. O malzemeler daha çok dikkatimi çekiyor. Sonra tuval yüzeyine de o malzemeleri çok kullanmaya başladım. O giderek tuvalden uzaklaşarak tamamen doğal malzemeye döndü. Sonra o alanda çalışmaya başladım, bu doğa sanatı denilen bir şeye aslında giriş yapmış oldum o anlamda. Aslında buna sanat tarihinde landart yani arazi sanatı deniyor. Bu arazi sanatı 1970’lerde başlıyor ama böyle özellikle 80’lerden sonra birazcık şekil değiştirerek aslında doğada doğal malzemelerle doğaya eklemlenme yoluyla yapılan enstalasyonlara dönüşüyor. O doğa sanatı hakkında da doktora tezi yazdım, beş sene önce bitirdim tezimi.

Doğanın sürecine, dönüşümüne dahil olan, doğada kolay kaybolabilen ve hiçbir şekilde kalıcı bir iz bırakmayan, hep geçici -doğa gibi aslında- oradaki o sürekliliği ve geçiciliği, o sürecin dönüşümünü, döngüyü yansıtan işler ürettim.”

“HANİ BURADA SU VARDI? HANİ BURADA GÖLET VARDI?”

Aynı zamanda Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde akademisyen olan Ertuğrul Tomsuk’un son sergisi üniversitedeki öğrencileriyle birlikte Alpsarı Göleti üzerinde çalışırken ortaya çıktı. Çalıştığı üniversitede öğrencileriyle birlikte doğa sanatıyla ilgili bir grup kuran Ertuğrul Tomsuk, öncelikle öğrencilerinin katılması için doğa sanatıyla ilgili seminerler düzenledi. Ertuğrul Tomsuk, Alpsarı Gölet’ine gelişlerini ise şöyle anlatıyor:

“Bu seminer serisi sonrası bilgilenen arkadaşlarla da geziler düzenleyerek Çankırı’daki kısa mesafedeki doğal alanlarda çalışmalar yapmaya başladık. Gittiğimiz yerlerden birisi Alpsarı Göleti. Alpsatı Göleti de Çankırı’nın 15-20 dakika mesafesinde ve bölgenin en büyük gölü niteliğini taşıyan, herkesin çok iyi bildiği, çocukluğundan beri halkın sürekli gidip geldiği bir göl.

Oranın doğal güzellikleriyle ünlü olduğunu düşünerek hazırlamıştım aslında o programı. Ben ilk kez gidiyorum, şaşırdım. ‘Hani burada su vardı? Hani burada bir gölet vardı?’ diye şaşırdım, yoktu çünkü. Ama benimle beraber gelenler, daha önceden orayı bilenler de gördüklerinde ‘Burası aslında baya göletti, baya su vardı burada eskiden ama şu anda hakikaten yok’ diye şaşırdılar. Sonra yine de biz o grupla beraber orada çalışma yaptık.

O sazlıklar kurumuş, bataklığa dönüşmüş daha çok göl. Bu göl eskiden oldukça büyükmüş ve balıkçılık yapılıyormuş zamanında, üstünde tekneler geziyormuş. Yani o kadar büyük ve kullanılan bir yermiş.

“GÖLET ÖLMÜŞ, HİÇBİR ŞEY KALMAMIŞ DERKEN DOĞA PET ŞİŞELERİN İÇİNDE VAROLMUŞ”

Alpsarı çok ilginç geldi bana Alpsarı’ya birkaç defa daha düzenledim gezi ve onu devam ettirip sonrasında bir doğada sanat sergisi yaptık orada yaratılmış işlerle. Alpsarı’daki süre şöyle enteresan bir şeye sebep oldu. O işleri yaparken fotoğraflamak gerekiyor. Landart’ın aslında belgeleme yöntemi fotoğraf. Orada bırakıyorsunuz çünkü o doğal işi, doğanın içinde bırakıyorsunuz ve orada izleyiciyle her zaman yan yana olmuyorsun onu göremiyorlar o yüzden de 1970’lerden beri landart’ın geleneğinde iyi bir fotoğraflama gerektiriyor onu belgelemek için.

O fotoğraflama sürecinde baktık ki göletin dibinde çok fazla atık var. Plastik şişeler, ağ kalıntıları balıkçılardan kalma… Fotoğraflarken sürekli ‘Ay şuradaki plastikler çıkmasın ay buradaki atıklar gözükmesin’ falan diye ayıklayamaya başladık. E toplayalım bir işe de yaramış olalım gitmişken istedik. Toplamaya başladık. Toplarken ben o plastiklerle biraz haşır neşir olmuş oldum. O plastik şişeleri balıkçılar ağız kısmını keserek kullanıyorlarmış, bardak gibi. Öyle kullanıp suya atmışlar, o da dibe çökmüş, sular gidince de ortada kalmış ve meğer topladığım şişelerin içinde tekrardan bir yaşam belirmiş aslında. O gölet ölmüş aslında hiçbir şey kalmamış burada derken doğa enteresan biçimde tekrardan o pet şişelerin içinde var olmuş. Atığı bile doğa bir şekilde doğa kendine malzeme olarak dönüştürmüş ve tekrardan onun içinde yeşerip yeni bir evren oluşturmuş.”

Ertuğrul Tomsuk’un Alpsarı Göleti’nde pet şişelerin içinde yeşeren bitkileri fotoğrafladığı ve “Gidilmeyen Yerler” ismini verdiği seri, “Baharın Sesini ne Susturdu?” sergisinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Ertuğrul Tomsuk’un bu serisi, pet şişelerin içinde yemyeşil bir dünya gösteriyor. Sanatçı, bu fotoğrafları çekerken buldukları malzemeye karşı hiçbir müdahalede bulunmadıklarının altını çiziyor.

SUYUN ÇEKİLME SESİNİN PEŞİNDE

Serginin başka bir bölümü ise ziyaretçilerini ölmekte olan gölete tamamen götürüyor. Kuş cıvıltılarıyla ormanın sesini de dinleyebileceğiniz bu enstalasyonu Ertuğrul Tomsuk şöyle anlatıyor:

“Ben bu pet şişeleri topladıktan sonra sürekli gidip gelmeye başladım başka neler yapabilirim burada diye. O bölgeyi iki yıl boyunca sürekli kullandım, sürekli iş üretmeye çalıştım. Bir seferinde en kuru olan yerlerden birindeydim. Otlar ağaçlar kapatmış üstünü ve bataklık denilebilecek bir alanda içlere doğru girdim. Etrafımda hiç kimse yok, ilginç biçimde hayvan da yok, balık zaten kalmamış, çok az kurbağa var sadece. Ben oradayken bir ses fark ettim bunu da kaydettim.”

Sergide dinleyebileceğiniz, kuş cıvıltılarından oluşan bu seste dikkat kesilmesi gereken noktaya Ertuğrul Tomsuk dikkat çekiyor:

“Bu sesin içinde ufak başka bir ses var ‘çıt çıt’ diye. Bu herhangi bir çıtırtı değil çünkü hayvan dahil o sesi yaratabilecek hiçbir şey yok ama bir ses var. O ritmin, doğanın o kuş seslerinin içinde çıtırtı gibi gelen bir ses duyuyorum sürekli ve bunu merak ettim nereden geliyor olabilir diye. Epey araştırdık. Cihazlarla falan gittik sonraki seferlerde ve bu sesin toprağın altından geldiğini fark ettik. Baya bildiğiniz o kuru yaprak kaplı yüzeyin altından geliyor o çıtırtı sesi.

Sonrasında orman fakültesinde o alanı çalışmış olan bir akademisyenle toplantı yaptım. Onlar da fark etmişler daha önce bu sesi ve sebebini araştırmışlar, bulmuşlar: Bu suyun çekilme sesi. Su o kadar terk ediyor ki göleti ufak ufak hava kabarcıklarından aşağı çekilme sesi çıkıyor.”

“BAHARIN SESİ HİÇBİR ZAMAN SUSMAYACAK”

Sergi ismini Rachel Carson’ın 1962’de yayımlanan Sessiz Bahar isimli kitabından alıyor. Bu kitap da pek çok başka kitap gibi serginin bir parçası. Ertuğrul Tomsuk, serginin ortasında yer alan bu kitaplardan şöyle bahsediyor:

“Uzun zamandır çalışma alanım doğa. Tezlerim de bu konuyla alakalıydı, yazılarım, makalelerim, bildirilerim, akademik çalışmalarım, sergilerim hepsi bu alanda toplanıyor. Bu kitaplar da benim bu süreç içerisinde topladığım ve özellikle bu serginin oluşumunda kullandığım kitaplar. Burayla özellikle paylaşmak istediğim, serginin neredeyse bir parçası olmasını istediğim kitaplar oldu. Sessiz Bahar önemli bir kitap bu anlamda.

Bu kitapta söylenen baharın sesini asıl susturanın insan faktörü olduğu. Ama benim inandığım şöyle bir şey var bir yandan da. Burada bir ikilem var aslında. Baharın sesini susturduğumuzu düşünüyoruz belki ama baharın sesi hiçbir zaman susmayacak. Susacak olan bir şey varsa maalesef insanın sesi olacak, insanın nefesi olacak.

“İNSAN İKİ YÜZ BİN YILLIK UFACIK HAYATIYLA O KADAR DA BÜYÜK DEĞİL”

Uzun zamandır mesela çevreyle alakalı inanılmaz farkındalık projeleri yapılıyor ve bunlarda genel olarak ‘Gezegenimizin sonunu getiriyoruz, çocuklarımıza bırakacak temiz bir dünya yok’ diye bir düşünce var. Bu bana çok bencilce, çok insan merkezli geliyor ve doğru da değil bence. Yani gezegen dediğiniz şey tarihinde bilinen en az beş yok oluş ve beş tekrardan varoluş yaşamış. Yeni yaşam formlarıyla hayatına devam etmeyi dünya her seferinde başarmış aslında. Gerektiği zaman yok etmiş sonrasında yeni yaşam formlarıyla defalarca yeniden döngüye girmiş. Gezegen, doğa aslında o kadar güçlü ki insan faktörü iki yüz bin yıllık ufacık hayatıyla o kadar da büyük değil.

Kendini çok büyük görmeyi seviyor ya insan. Her şeyin sorumlusu olma düşüncesiyle bile aslında bence yine kendini gözünde çok büyütüyor. Biz insan merkezli gördüğümüz için hep ekolojiyi çocuklarımızın ondan faydalanamayacağından korkuyoruz aslında. Yoksa doğanın hiçbir yere gittiği yok. Doğa her durumda ne yapacağını çok iyi biliyor, yine dönüşecek. Gerekirse belki insan faktörünü azaltacak ya da belki yok edecek ama kendi hayatına devam edecek. Yaptığımız yanlış eylemler aslında tamamen insan soyunu tehlikeye atacak hareketler.

Yani bu ‘Gidilmeyen Yerler’ serisi bu anlamda çok iyi bir dokümantasyon örneği de taşıyor. Biz Alpsarı Göleti’nde bir şeyleri yok ettiğimizi zannediyoruz ama aslında kendi kendine o plastiği de bünyesine katıp devam edeceğinin sinyallerini veriyor doğa.”

“KENDİ FANUSUNU YARATAN BİR ODA”

Ertuğrul Tomsuk, serginin çok boyutluluğu hakkındaki soruya ise şu yanıtı veriyor:

“Hem gördüğün hem duyduğun bir şey aslında. Bir yandan da özellikle bu mekânda olmasını istememin sebeplerinden birisi buranın kolektif bir mekân olması. Bitkilerle de iletişimi kuvvetli, çokça bitki var. Bitkilerin birbirleriyle konuşabildiği, metafizik bir dillerinin olduğundan bahsedilir. Bu kitaplar bir yandan burada serginin bir tamamlayıcısı olarak okuduğun bir şey haline geliyor. Burada altını çizdiğim, işaretlediğim yerler var ve izleyiciler geldiklerinde benim referans noktalarımı da görsünler, okusunlar, kendileri de kitapta başka şeyler görürlerse altlarını çizsinler istiyorum.

Sanatçının hem duyduğu hem gördüğü hem deneyimlediği bir tarafı var bir de bitkilerle konuşan bir tarafı var. Böyle kendi dünyasını kuran bir sergi. Aynı o plastiklerin içindeki gibi kendi iletişim yollarıyla, yeni yollarla kendi fanusunu yaratan bir oda gibi benim için burası.”

“Baharın Sesini ne Susturdu?” sergisi ziyaretçilerinin hem insan faktörüyle değişmekte olan doğanın içinde seyredebileceği hem de bu duruma karşı yeni bir bakış kazanabileceği bir sergi. Sergi, 12 Kasım’da kadar Yermekân’da ziyaretçilerini bekliyor.