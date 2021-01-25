Kuruma tehlikesi altındaki Tahtaköprü Barajı’nın su seviyesi arttı

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesi ile Amik Ovası’ndaki tarım arazilerinin büyük kısmını sulayan Tahtaköprü Barajı’nda doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 10’a yükseldi.

1974 yılında İslahiye ve Amik Ovası’ndaki tarım arazilerinin sulanması için Karasu çayı üzerinde yapılan Tahtaköprü Barajı’ndaki su seviyesi kuraklık nedeniyle, geçtiğimiz ay yüzde 5’e düştü. Barajın su seviyesi son günlerde yağmur ve kar yağışıyla yeniden artışa geçti. Yılda 20 milyon kilovatt saat elektrik üretilmesi planlanan barajın doluluk oranı yağışların ardından yüzde 10’a yükseldi.

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