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27 Nisan 2019
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Yürüyüşe katılan Mehmet Gürer bana, “lütfen bunu yayınlayın yürüyüşten insanların haberi olsun manevi destek olsunlar” diye mesaj gönderdi.
Yürüyüşe katılan Mehmet Gürer bana, “lütfen bunu yayınlayın yürüyüşten insanların haberi olsun manevi destek olsunlar” diye mesaj gönderdi.
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Kuruluştan Kurtuluşa 100.Yıl Büyük Yürüyüşü

Nilay Uğuroğlu Nilay Uğuroğlu

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23 Nisan da samsunda başlayıp 19 Mayısta Ankara’da Anıtkabir de bitecek olan yürüyüş maalesef hiç bir basında dile getirilmedi. Yürüyüşe katılan Mehmet Gürer bana, “lütfen bunu yayınlayın yürüyüşten insanların haberi olsun manevi destek olsunlar” diye mesaj gönderdi.

Gürer’den yürüyüş anılarını anlatmasını istedim. Yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Samsun Mahmur dağındaki mesire yerinde 23 Nisan salı gecesini soğuk havada, zor şartlarda geceyi geçiren yürüyüşçüler sabah Samsun İlk adim Belediye Başkanı Nacettin Demirtaş’ın sağladığı destekle kahvaltı sonrası Kurtuluş(Ata yolu)  yoluna çıktılar. Çakallı ‘da verilen molada Atatürk açık hava müzesi önünde ani fotoğrafı çektirdiler.

Daha sonra yaklaşık 23 km’lik bir yürüyüşle Türkiye’nin en büyük Türk bayrağının altında da anı fotoğrafı çektirdiler. Mola tesisleri işletmecisi Rıdvan Bey yürüyüşçülere ikramda bulundu. Gece sorun  yaşamamaları için bazı yürüyüşçülere battaniye armağan etti. 

Güvenpark tesislerinde geceleme için çadırlar kuruldu. Yakılan kamp ateşinin Atatürk’ün özgürlük meşalesi gibi olması dileğinde bulunuldu. Tesisin işletmecisi Şaban Uzunoğlu yürüyüşçülere yakın ilgi gösterdi.

Bu sabah çam ağaçlarının altında yapılan kahvaltıdan sonra yaklaşık 15 km’lik bir yürüyüş gerçekleştirildi. Ellerinde ay yıldızlı Türk bayrakları ve özel işaretli şapkalarıyla ilerleyen yürüyüşçüleri karayolunda seyreden vasıtalar kornalarını çalarak kutladılar. Yürüyüşçüler de bayraklarını sallayarak sevgi gösterisinde bulundular.

Yürüyüş süresince Samsun Kavak’a bağlı jandarma ekibi ile İlk adım Belediyesinin Sağlık Bakanlığından sağladığı tam donanımlı bir ambulans eşlik etti. İlk adım Belediyesinin tahsis ettiği Sami kaptan yönetimindeki minibüs yürüyüşçülere kalkan oldu, yorulan ya da susayanlara destek verdi.”

Yürüyüşçüler karayolu boyunca ilerleyerek Havza’ya ulaştılar ve. Atatürk’ün müze olan evini ziyaret ettiler.

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Nilay Uğuroğlu
Nilay Uğuroğluhttps://sonsoz.com.tr

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