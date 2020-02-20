Kuruluş Osman’ın yepyeni kiremitleri

Kuruluş Osman izliyorum. Yepyeni kiremitli çatılarda geziyorlar. Belli yeni restore edilmiş. Kiremit ve tuğla cok eskidir tamam da bu kadar düzenli yepyeni fabrikasyon olduğu belirli bir yapıda 1294 yılı tarihi filmi mi çekilir?

Sanat tarihçisi var onlarca boşta gezen, al birini senaryo ve çekim danışmanı yap. Hadi onu geçtim. Moğollar ile Osmanlı çatışmadı. Osmanlı başlangıç dönemine en yakın moğol hareketliliği 1277’de. Memlüklüler Elbistan’da Moğolları yeniyorlar. Sonra İlhanlı imparatoru Balabar Anadolu’ya gelir. Büyük intikam alır. 200.000 kişiyi öldürür. Karaman Beyliği’de yenilmiştir Moğollara. Ama Moğol, Ege veya Bilecik ve Söğüt bölgesine gelmediler. Osmanlı hep batıya Bizans’a doğru genişledi ve sonra da diğer beylikleri yendi. Bu dönemde Moğollar zaten çekilmisti. Türk asıllı Moğolu düşman göstermek gereksiz ve anlamsız.

Bununla ilgili olarak birde Bizans, Osmanlı toprak kazanınca, İlhanli hükümdarı Gazan Han ve oğlu Olcaytu ile görüşür. Hatta kızını, İlhanlı sarayına gönderir ama İlhanlı devleti o tarihlerde müslüman olunca gaza ilkesine ve mümin olgusuna gore, Hristiyan bir Bizans ile savaşan Osmanlı’ya karşı ordu göndermez. Yani tam aksine moğol Osmanlı Beyligi’ne bu vesile ile yardım etmiş sayılır.

Tarihsel, mitolojik veya dönem filimleri çekmek çok zordur.

Hadi kostüm, dekor, mekan da zorlandın… Bari tarihi gerçeklere uyun! 1970 dönemi Yeşilçam tarihi filim furyasında o kadar teknik ve yapım açısından imkansızlıklara rağmen bayağı filim çekilmişti. Şimdi her şey var. Yetişmiş bilgili ve tarih filmi çekecek uzman yok. Birde Osmanlı torunuyuz derler. Osman Bey gelse elde kılıç kovalar bunları.