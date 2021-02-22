Kurulum için çıktığı yüksek gerilim hattı direğinden düşerek, hayatını kaybetti

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ’nin Merkezefendi ilçesinde kurulum için çıktığı yüksek gerilim hattı direğinden düşen işçi Dursun Tuğran (26) yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında, Saruhan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Taşeron firmada çalışan işçi Dursun Tuğran, kurulum yapılan yüksek gerilim hattı direğine tırmandı.

Ancak 50 metre yüksekliğindeki direkten dengesini kaybedip, düştü. Diğer çalışanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Dursun’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ordu’nun Gölköy ilçesinde yaşayan Dursun’un çalışmak için Denizli’ye geldiği öğrenildi. Jandarma, soruşturma başlattı.

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