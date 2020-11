Kuru gıda almaya başlayan İnci, ilk olarak tost yedi

Davut CAN-Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de yıkıma neden olan depremde, 17 saat sonra enkazdan çıkarılan İnci Okan’ın (16) ablası İdil Okan (25), kardeşinin durumunun iyiye gittiğini belirterek, “Kendisiyle görüntülü konuştuk. Bana, ‘Abla bana tost alır mısın?’ dedi. Herkesin desteğiyle günden güne toparlıyor” diye konuştu. İdil Okan, İnci’nin Fazıl Say’ın kendisini sosyal medyadan takip ettiğini görüp çok sevindiğini aktararak, “Bana, ‘Abla biliyor musun Fazıl Say bile beni takip etmiş’ dedi” diye konuştu.

Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından köpeği Fıstık ile 17 saat sonra kurtarılan ve UMKE görevlisi Edanur Doğan’a, “Abla elimi tutar mısın” diyerek Türkiye’yi duygulandıran İnci Okan, yoğun bakım servisinden çocuk cerrahisine sevk edildi. Günden güne kendisini toparlayan İnci Okan’ın ilk isteği ise tost oldu. Kardeşiyle telefondan görüntülü konuştuğunu belirten abla İdil Okan, “Çok kısa konuştuk ama onun iyi olduğunu görmek içimize su serpti. Bacaklarına deprem anında molozlar geldiği için his kaybı vardı. Ama günden güne hissetmeye başladığını söylüyor, parmaklarını hissetmeye başlamış. Bazen karıncalanmalar oluyormuş. Şu an hala yürüyemiyor ama daha iyiye doğru gitmesi, konuşması, mutlu olması bize umut veriyor. Zaten büyük bir mucize ile 17 saat sonrasında kurtuldu. İnci çok güçlü ve hep mücadele ediyor. Biz onun her zaman arkasındayız” dedi.

‘’ABLA BANA TOST ALIR MISIN?’ DEDİ’

Abla İdil Okan, İnci’nin bugün servise geçince annesine, “Canım çok fazla yemek çekiyor” dediğini aktararak, “Bana da konuşmamızda, ‘Abla tost alır mısın’ dedi. İlk defa serumdan başka normal bir yiyecek yedi. Öncesinde de çorba içmiş. Bunlar tabii bize umut veriyor” diye konuştu.

İNCİ’YE KEMAN YAĞIYOR

İdil Okan, depremden sonra ilk olarak kemanının kırıldığını söyleyen kardeşine sürekli bir yerlerden keman geldiğini belirterek, “Bugün de bir keman gelmiş. Dün başka birisi ben uzun yıllardır çalmıyorum kemanım duruyor deyip, İnci çalsın diye kemanını verdi. Bugün İstanbul’dan kargo ile 1-2 keman daha gelmiş” dedi.

‘FAZIL SAY BİLE BENİ TAKİP ETMİŞ’

İdil Okan, ince davranışların İnci’yi çok mutlu ettiğini belirterek, “Dün SEY Vakfı ömür boyu eğitim bursu verdi. Bu ince davranışlar İnci’yi çok motive etti. Bunları duydukça sevindi. Hatta bana, ‘Abla biliyor musun Fazıl Say bile beni takip etmiş abla’ dedi. Bunlar onun motivasyonunu arttırdı. Herkese teşekkür ediyoruz destekleri için. Burada onu soran, merak eden herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

‘EKİP İŞİYDİ’

İdil Okan, “İnci’nin çıkarılma anında orada olduklarını ve bütün ekibin çok çalıştığına şahit olduklarını belirterek, “Ben uzaktan izliyordum, Edanur hanımı orada gördük. Sırf Edanur Hanım da değil, AFAD, AKUT, UMKE, ambulanslar, itfaiye ekipleri ve diğer herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu tek bir kişinin kahramanlık öyküsü değil, orada bir ekip çalışması vardı, hiç kimsenin emeğini yok sayamayız. Desteklerle umarım İnci çok daha iyi olacak” dedi.

FOTOĞRAFLI